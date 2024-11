Raquel Brito revela momento angustiante em que precisou de reanimação Raquel Brito revela detalhes de eliminação de A Fazenda 16 por problemas cardíacos O conteúdo Raquel Brito dá detalhes sobre momento... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 08h48 ) twitter

Raquel Brito ao Domingo Espetacular (Foto: YouTube)

Raquel Brito, influenciadora digital de 23 anos, foi eliminada do reality show A Fazenda 16 na segunda-feira, 7, após sofrer uma crise de saúde durante as gravações da Prova de Fogo. A jovem passou por exames e recebeu um diagnóstico cardíaco preocupante. Ela recebeu alta na sexta-feira, 11, e continuará tratamento com medicamentos.

