Ratinho comenta chegada de Datena ao SBT: 'Toda sexta vai ter cadeirada' Ratinho comenta chegada de Datena ao SBT e sugere mudanças para programa vespertino

Ratinho e Datena (Foto Reprodução Redes Sociais)

No Turma da Massa desta quarta-feira (4), Ratinho não poupou palavras ao comentar a chegada de José Luiz Datena ao SBT.

Para saber mais sobre as declarações de Ratinho e as novidades que Datena trará ao SBT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

