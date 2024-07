Rayssa Leal Brilha Novamente: Medalha de Bronze nas Olimpíadas de 2024! Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street feminino durante a final nas Olimpíadas de 2024 neste domingo (28). Assim... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 29/07/2024 - 10h14 ) ‌



Rayssa Leal (redes sociais: Instagram)

Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street feminino durante a final nas Olimpíadas de 2024 neste domingo (28). Assim, a ‘Fadinha’ consolidou ainda mais sua posição como uma das principais atletas no esporte, e o talento mais precoce do Brasil.

