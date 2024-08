Reação da Mãe de Nicolas Prattes Sobre o Romance com Sabrina Sato Quando surgiram os primeiros rumores sobre o relacionamento entre Nicolas Prattes e Sabrina Sato, houve especulações de que a mãe... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nicolas e Sabrina Sato (Foto Reprodução Redes Sociais)

Quando surgiram os primeiros rumores sobre o relacionamento entre Nicolas Prattes e Sabrina Sato, houve especulações de que a mãe do ator estava radiante com a notícia. Recentemente, Giselle Prattes quebrou o silêncio e expressou sua opinião sobre o namoro do filho, além de compartilhar detalhes sobre sua convivência com a nora, em uma entrevista concedida à revista Quem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Mãe de Nicolas Prattes opina sobre namoro do ator com Sabrina Sato: ‘Primeira reação’

• Jennifer Lopez realiza pedido de divórcio de Ben Affleck; saiba o motivo

• Moacyr Franco descobre morte de Silvio Santos após três dias e faz declaração emocionante