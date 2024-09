Reação emocionante das filhas de Virginia ao conhecerem o novo irmão A influenciadora mostrou o momento em que fez a ligação de vídeo. O conteúdo Virginia compartilha ‘desespero’ das filhas ao verem... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/09/2024 - 13h03 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h03 ) ‌



Virginia e filhas (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após um dia da visita à maternidade para conhecer o irmão José Leonardo, as filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, já sentem saudades do bebê. Ainda no hospital, nesta terça-feira, 10, a influenciadora fez uma chamada de vídeo para as meninas e registrou a reação delas ao verem o recém-nascido.

