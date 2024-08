Reencontro Emocionante: Mãe de Gabriel Medina Fala Sobre o Sofrimento Após um período de desentendimento, Gabriel Medina e sua mãe, Simone, reconciliaram-se. Nesta quinta-feira, 01, Simone participou... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h33 ) ‌



Gabriel Medina e sua mãe Simone (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após um período de desentendimento, Gabriel Medina e sua mãe, Simone, reconciliaram-se. Nesta quinta-feira, 01, Simone participou de uma live no perfil “Beach Show” no Instagram e compartilhou seu sofrimento diário com o “luto do filho vivo”.

