Reflexões de Amor: Belo e Gracyanne em Destaque Belo foi um dos convidados do programa "Sabadou", apresentado por Virginia Fonseca no SBT. Durante a atração, o cantor discutiu tanto... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/08/2024 - 14h27 (Atualizado em 16/08/2024 - 14h27 )



Gracyanne Barbosa e Belo

Belo foi um dos convidados do programa “Sabadou”, apresentado por Virginia Fonseca no SBT. Durante a atração, o cantor discutiu tanto sua carreira quanto aspectos de sua vida pessoal, refletindo sobre a relação com Gracyanne Barbosa e afirmando que “o amor tudo suporta”.

