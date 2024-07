‌



A+

A-

Rei Charles estará em ‘Deadpool & Wolverine’? (imagem: redes sociais)

O diretor Shawn Levy desmentiu um rumor surpreendente que circulou durante a produção de "Deadpool & Wolverine". Em uma coletiva realizada nesta quinta-feira (11), Levy revelou que ouviu que o rei Charles III, de 75 anos, faria uma participação especial no filme. A reação ao boato foi de perplexidade e humor, tanto por parte do diretor quanto do astro Ryan Reynolds, intérprete do anti-herói Deadpool.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Diretor esclarece rumores de Rei Charles II em ‘Deadpool &. Wolverine’

• Musa do Onlyfans é paga para tatuar nome de jogador do Real Madrid; saiba quanto

• Saiba qual tarefa doméstica Kelly Key odeia realizar