Revelações bombásticas: IZA anuncia fim do relacionamento com Yuri Lima Na última quarta-feira (10), a cantora IZA, de 33 anos, anunciou o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima,...

Iza e Yuri (redes sociais: Instagram)

Na última quarta-feira (10), a cantora IZA, de 33 anos, anunciou o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, pai da filha que espera, Nala. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a dona dos hits Ginga e Dona de Mim revelou que o atleta mantinha conversas e uma relação extraconjugal com outra mulher.

