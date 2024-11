Revelações de Xuxa sobre amizade com Angélica Xuxa quem tomou a iniciativa de fortalecer a amizade entre as duas. O conteúdo Xuxa relembra momento delicado da amizade com Angélica... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Angélica e Xuxa (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na estreia da oitava temporada do Lady Night, nesta segunda-feira, 14, as apresentadoras Xuxa e Angélica conversaram com Tata Werneck e abriram o coração sobre um período complicado em sua amizade, que foi abalado por fofocas. Durante o papo, Angélica recordou que, após muitas comparações entre elas, foi Xuxa quem tomou a iniciativa de fortalecer a amizade entre as duas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Xuxa relembra momento delicado da amizade com Angélica e assume culpa: ‘Falei demais’

• Virginia Fonseca faz viagem em busca de tratamento para dores de cabeça

• Saiba porque Felipe Simas desistiu de novo projeto na Record



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.