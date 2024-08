Revelações do Casal: O Combinado de Virginia e Zé Felipe No último sábado (10), Virginia Fonseca recebeu o cantor Zezé Di Camargo e o influenciador Gustavo Tubarão em seu programa de auditório... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/08/2024 - 14h38 (Atualizado em 16/08/2024 - 14h38 ) ‌



Zé Felipe e Virginia Fonseca (Foto Reprodução Instagram)

No último sábado (10), Virginia Fonseca recebeu o cantor Zezé Di Camargo e o influenciador Gustavo Tubarão em seu programa de auditório no SBT, o “Sabadou com Virginia”. Durante a conversa, um momento que chamou a atenção dos internautas foi quando a influenciadora revelou que Zé Felipe insistiu que a família vivesse em Goiânia, perto de seus pais, desde o início do namoro.

