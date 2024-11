Revelações impactantes de Lamar Odom sobre drogas e Liam Payne Após a morte de Liam Payne, Lamar Odom fala sobre seu passado com a 'cocaína rosa' e como a droga causava alucinações, algo que pode... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h10 ) twitter

Ex de Kardashian e Liam Payne (Foto: Instagram)

O ex-jogador de basquete Lamar Odom, de 44 anos, comentou sobre seu passado com drogas após os resultados iniciais do teste toxicológico do cantor e ex-One Direction Liam Payne, que faleceu aos 31 anos na última quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

‌



