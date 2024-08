Revelações Quentes: Álvaro e Gustavo Rocha Falam Sobre Sua Vida Íntima O influenciador Álvaro surpreendeu ao compartilhar uma intimidade sexual que viveu com Gustavo Rocha. No “Rancho do Carlinhos Maia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2024 - 09h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gustavo Rocha e Álvaro (Foto Reprodução Redes Sociais)

O influenciador Álvaro surpreendeu ao compartilhar uma intimidade sexual que viveu com Gustavo Rocha. No “Rancho do Carlinhos Maia”, ele descreveu como foi o primeiro orgasmo do casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Álvaro e Gustavo Rocha abrem intimidade e dão detalhes sobre relação sexual

• Kelly Key faz desabafo sobre diagnóstico de doença crônica; saiba qual

• Nicolas Prattes surpreende ao revelar quantas vezes por semana faz sexo com Sabrina Sato