Rezende Responde à Polêmica com Humor e Ironia Rezende ironizou os rumores em suas redes sociais, no último domingo, 25, após ser apontado como o suposto pivô da briga entre Virginia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/08/2024 - 15h22 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Virginia Fonseca e Rezende (Foto Reprodução Redes Sociais)

Rezende ironizou os rumores em suas redes sociais, no último domingo, 25, após ser apontado como o suposto pivô da briga entre Virginia Fonseca e Emily Garcia. O influenciador, que já trabalhou com ambas em seu canal no passado, surpreendeu seus seguidores ao debochar da polêmica envolvendo as duas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Rezende se manifesta após polêmica envolvendo Virginia Fonseca: ‘Nada mudou’

• Patrícia Abravanel faz pedido a Deus em programa especial

• Vanessa Lopes impressiona ao expor estado da pele após reação alérgica: ‘Afeta minha autoestima’