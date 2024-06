RM surpreende ao tocar música do BTS no saxofone para receber Jin Após cumprir 18 meses de serviço militar, Jin finalmente saiu e foi recebido pelos membros do BTS. Jungkook, Jimin, V, J-Hope e o...

RM toca música do BTS no saxofone para receber Jin e viraliza

Após cumprir 18 meses de serviço militar, Jin finalmente saiu e foi recebido pelos membros do BTS. Jungkook, Jimin, V, J-Hope e o líder, RM, estavam presentes no momento. Suga apareceu apenas durante a live, quando o músico já estava na empresa, com os demais integrantes.

