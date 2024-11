Robert Downey Jr proíbe uso de IA com suas imagens e alerta sobre processo Robert Downey Jr proíbe uso de IA com suas imagens e alerta sobre processo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 09h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h29 ) twitter

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr., de 59 anos, manifestou preocupação com o uso de tecnologias como inteligência artificial (IA). Além disso, ele comentou também das deepfakes para recriar digitalmente suas atuações, especialmente no contexto da Marvel Studios. Em entrevista ao podcast On with Kara Swisher, o ator enfatizou que, caso sua imagem seja replicada por tecnologia no futuro, ele tomará medidas legais contra os responsáveis.

