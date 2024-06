Roberta Miranda lamenta morte de Chrystian e dispara: ‘Música sertaneja fica mais pobre’ Em entrevista ao Brasil Urgente, Roberta Miranda, que foi ao velório do sertanejo Chrystian, lamentou a morte do músico. Além disso...

Alto contraste

A+

A-

Roberta Miranda lamenta morte de Chrystian e dispara: ‘Música sertaneja fica mais pobre’

Em entrevista ao Brasil Urgente, Roberta Miranda, que foi ao velório do sertanejo Chrystian, lamentou a morte do músico. Além disso, a 'Rainha do Sertanejo' citou que a “música sertaneja fica mais pobre”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Roberta Miranda lamenta morte de Chrystian e dispara: ‘Música sertaneja fica mais pobre’

• Bruna Marquezine e João Guilherme curtem viagem romântica em Paris; descubra valor da diária do hotel

• Camila Loures rejeita rumores de briga com Virgínia Fonseca: ‘Carinho enorme’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.