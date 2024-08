Rodrigo e Ludmilla em Miami com Romero Britto Na última terça-feira (27), o empresário Rodrigo Branco e a cantora Ludmilla marcaram presença no icônico Britto Palace, em Miami... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h02 ) ‌



O empresário Rodrigo Branco, Romero Britto e Ludmilla (Foto: Ygor Marques)

Na última terça-feira (27), o empresário Rodrigo Branco e a cantora Ludmilla marcaram presença no icônico Britto Palace, em Miami, um espaço exclusivo do artista brasileiro Romero Britto. Com cerca de 1.000 metros quadrados, o local abriga uma impressionante coleção de 80 pinturas e esculturas do artista, além de uma seleção de automóveis de luxo, incluindo uma Ferrari, um Bentley e um Rolls-Royce.

‌



