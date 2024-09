Rodrigo Faro revela bastidores da interpretação de Silvio Santos O ator disse que conversou com Silvio Santos antes de aceitar o convite para o projeto O conteúdo Rodrigo Faro abre o jogo sobre decisão... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h22 ) ‌



Rodrigo Faro e Silvio Santos (Foto Reprodução)

Rodrigo Faro interpretou Silvio Santos no cinema, decisão que tomou após uma conversa com o apresentador do SBT. Inicialmente relutante em aceitar o convite, Faro mudou de ideia após falar com o icônico “Dono do Baú”.

