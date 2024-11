Sabrina Sato exibe Nicolas Prattes em momento família com música de luto ao fundo Sabrina Sato exibe Nicolas Prattes em momento família com música de luto ao fundo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h30 ) twitter

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Passando por um momento delicado, a apresentadora Sabrina Sato publicou uma foto de seu noivo, Nicolas Prattes, junto com sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento anterior com Duda Nagle. Na última quarta-feira, dia 6, o Hospital Israelita Albert Einstein confirmou a notícia de que Sabrina havia perdido o bebê que esperava com o ator.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre este momento difícil.

