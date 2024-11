Saiba como foi a ‘conversa de adulto’ que Duda Nagle teve com a filha após separação de Sabrina Sato Saiba como foi a ‘conversa de adulto’ que Duda Nagle teve com a filha após separação de Sabrina Sato Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 28/10/2024 - 10h30 ) twitter

Duda Nagle e Zoe

Após o término com Sabrina Sato no início de 2023, Duda Nagle, de 41 anos, e a apresentadora Sabrina, de 43, mantiveram uma relação amigável pensando no bem-estar da filha, Zoe, que na época ainda não tinha cinco anos. Apesar da convivência próxima, explicar para Zoe que os pais não morariam mais juntos foi um desafio.

