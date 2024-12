Saiba como foi o primeiro beijo entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna Relato emocionante de primeiro beijo é relembrado por atriz da produção "Senna" O conteúdo Saiba como foi o primeiro beijo entre Adriane... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 09h29 ) twitter

Ayrton Senna e Adriane Galisteu (Foto: Instagram)

O romance entre Ayrton Senna e Adriane Galisteu voltou a ocupar o imaginário dos fãs do piloto após o lançamento da série Senna pela Netflix. Entre as várias memórias evocadas pela produção, uma história chamou atenção nas redes sociais: o relato do primeiro beijo entre o tricampeão de Fórmula 1 e a apresentadora. A narrativa foi trazida à tona por Julia Foti, atriz que interpretou Galisteu na série, a partir de um trecho do livro Caminho das Borboletas, escrito após a morte de Senna.

Para saber mais sobre esse emocionante relato, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

