Saiba como Will Smith teve a vida mudada por Quincy Jones com ‘Um Maluco no Pedaço’

Will Smith

Quincy Jones, renomado produtor musical, faleceu aos 91 anos no domingo (3). Responsável por sucessos icônicos como Off the Wall (1979), Thriller (1982) e Bad (1987), de Michael Jackson, ele também teve um papel crucial no início da carreira de Will Smith: foi Jones quem persuadiu Smith a fazer o teste para o papel principal de Um Maluco No Pedaço.

