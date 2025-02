Saiba motivo por trás da separação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella Cantora confirma o término, e colunista revela possível razão do rompimento. O conteúdo Saiba motivo por trás da separação de Wanessa... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dado e Wanessa Camargo (Foto Reprodução Redes Sociais)

Wanessa Camargo e Dado Dolabella ainda não esclareceram oficialmente o verdadeiro motivo do terceiro término do relacionamento. No entanto, especulações já circulam entre videntes, amigos e, mais recentemente, na coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Para mais detalhes sobre essa separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Vera Viel revela sequelas do tratamento contra o câncer e descarta cirurgia

Ana Paula Minerato faz cirurgia para retirar hidrogel após complicação: ‘Deformando meu corpo’

Wanessa Camargo curte ‘noitada’ com famosa após término com Dado Dolabella