Saiba qual a escolha de Bia Miranda para o nome do segundo filho Ex-A Fazenda e mãe do pequeno Kaleb compartilha detalhes com os seguidores e aposta em diferenças que indicam o sexo do bebê. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/12/2024 - 13h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda (Foto Reprodução Redes Sociais)

A influenciadora digital Bia Miranda, conhecida por sua participação em A Fazenda, compartilhou novos detalhes de sua segunda gestação com os seguidores. Aos 19 anos e já mãe de Kaleb, de 6 meses, fruto do relacionamento anterior com DJ Buarque, Bia está esperando seu segundo filho, desta vez com Samuel Sant’Anna.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Feed TV:

Vidente faz revelação sobre filha de Zé Felipe e Virginia: ‘Missão importante’

Leonardo limpa rosto após receber beijo de fã e gera polêmica

Pedro Scooby realiza sonho da primeira casa própria: ‘Além dos meus sonhos’