Saiba qual o significado do nome do filho de Gisele Bündchen Modelo, de 44 anos, celebra chegada do bebê ao lado do companheiro Joaquim Valente

Gisele Bündchen (Foto Reprodução Redes Sociais)

Gisele Bündchen é mãe novamente! Aos 44 anos, a supermodelo deu à luz seu terceiro filho, um menino, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A novidade foi confirmada publicamente por Alice Maria da Silveira, mãe de Joaquim, que celebrou a chegada do neto em entrevista à New Mag: “Nasceu. É um menino!”

Para saber mais sobre o significado do nome do filho de Gisele, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

