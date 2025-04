Saiba quem é o segurança bonitão que acompanha Lady Gaga no Rio Peter van der Veen, ex-fisiculturista e ex-segurança de Adele, já até gravou vocais com Gaga e está no Brasil para o show em Copacabana... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h00 ) twitter

Segurança da Lady Gaga (Foto: Instagram) Feed TV

Lady Gaga já está no Brasil para seu aguardado show gratuito em Copacabana no próximo sábado (3), e com ela veio também um rosto já conhecido dos fãs mais atentos: o segurança Peter van der Veen. Fiel escudeiro da artista, ele não apenas cuida da segurança da estrela pop como também já se tornou uma espécie de ícone dentro do fandom Little Monster, tanto por sua presença marcante quanto por sua aparência.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a trajetória de Peter e sua relação com Lady Gaga!

