Saiba se Justiça pode determinar exumação do corpo de Gugu após reviravolta do suposto filho

Gugu e Ricardo (Foto: Reprodução Redes Sociais)

A batalha judicial envolvendo Ricardo Rocha, que afirma ser filho biológico de Gugu Liberato (1959-2019), ganhou um novo capítulo. Mesmo com um teste de DNA negativo, a Justiça decidiu reabrir o processo após a defesa do suposto herdeiro apresentar documentos que lançam dúvidas sobre a ascendência do apresentador. Mas, com essa nova reviravolta no caso, o corpo de Gugu será exumado?

Para saber mais sobre essa intrigante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

