Saída chocante de atriz de Grey's Anatomy: revelações impactantes

Sarah Drew (Foto: IMDB)

A atriz Sarah Drew, a médica April Kepner em Grey’s Anatomy, revelou que sua saída da série não foi uma escolha própria e deixou marcas. Em entrevista ao podcast Call It What It Is, ela declarou que sua demissão foi conduzida de maneira “cruel e injusta”. A atriz, que atuou por nove temporadas no drama médico, descreveu o momento como profundamente doloroso. A entrevista foi feita nesta quarta-feira (16).

