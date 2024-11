Selena Gomez rebate comentários de body-shaming: ‘Me causa repulsa’ Selena Gomez rebate comentários de body-shaming: ‘Me causa repulsa’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 19h29 ) twitter

Selena Gomez

Selena Gomez mostrou mais uma vez sua coragem ao responder aos comentários de body-shaming após sua aparição no Festival de Cinema Franco-Americano em Los Angeles, na estreia do filme Emilia Perez. Com autenticidade, a cantora e atriz enfrentou as críticas sobre seu corpo, reafirmando que não se deixa moldar pelos padrões impostos pela internet e pela mídia.

