Selton Mello e Matheus Nachtergaele: uma homenagem à cultura brasileira e às festas de São João

Selton Mello e Matheus Nachtergaele estrelam campanha para homenagear a cultura brasileira e as festas de São João

O Auto da Compadecida é um dos maiores fenômenos culturais do país, atravessando gerações que são conquistadas pela história criada por Ariano Suassuna. Agora, a obra icônica é abraçada por Brahma, a cerveja das paixões nacionais, que se junta a João Grilo e Chicó em uma campanha especial para homenagear a cultura brasileira através das tradicionais celebrações de São João no nordeste. Na produção, criada em colaboração com a agência Africa Creative, Selton Mello e Matheus Nachtergaele voltam a viver os adorados personagens em uma jornada ao lado de Brahma para construir uma bela festa de São João. Assista aqui.

