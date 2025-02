Selton Mello mostra bastidores de ‘Anaconda’ com Jack Black e Thandiwe Newton; confira! A imagem revela o ator brasileiro em um intervalo das filmagens, ao lado dos astros internacionais Jack Black, e Thandiwe Newton. O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h06 ) twitter

Selton Mello (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta terça-feira (11), Selton Mello, aos 52 anos, coincidentemente com seus seguidores um momento de descontração nos bastidores do reboot do filme Anaconda, que está sendo gravado na Austrália. A imagem revela o ator brasileiro em um intervalo das filmagens, ao lado dos astros internacionais Jack Black, de 55 anos, e Thandiwe Newton, de 52, que também fazem parte do elenco do longa.

