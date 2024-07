Silvia Abravanel participa do programa Acerte ou Caia na Record

Alto contraste

Silvia Abravanel (Foto Reprodução Instagram)

A filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, vai estrear na Record! Mas calma, ela não irá mudar de emissora, ou apresentar um novo programa lá. Na verdade, a herdeira do Dono do Baú apenas participou do programa Acerte ou Caia!, que será apresentado pelo humorista Tom Cavalcante. Mandando bem no jogo, ela faturou R$ 90 mil.

