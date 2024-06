Simaria: autenticidade em destaque Em mais uma de suas interações com os fãs no Instagram, Simaria deu o que falar. Em resumo, desta vez, a cantora foi confrontada...

Alto contraste

A+

A-

Em mais uma de suas interações com os fãs no Instagram, Simaria deu o que falar. Em resumo, desta vez, a cantora foi confrontada a respeito do seu comportamento, tido por muitos como exagerado. Sem fugir do assunto, ela revelou o que pensa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Simaria tem comportamento ‘exagerado’ questionado por seguidor e justifica: ‘Super autêntica’

• Sonia Abrão rasga elogios a Joaquin Phoenix e apoia ‘Segunda Sem Carne’

• Luana Piovani debocha do posicionamento de Pedro Scooby e detona: ‘O buraco é mais embaixo’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.