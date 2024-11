Simone Mendes desmente dieta associada ao seu nome: ‘Não existe isso’ Simone Mendes desmente dieta associada ao seu nome: ‘Não existe isso’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h50 ) twitter

Simone Mendes

Simone Mendes, ex-dupla de Simaria, fez um alerta importante após uma suposta “dieta do arroz com frango” ganhar popularidade na internet, indevidamente associada a ela. Em conversa com o portal Leo Dias, Simone pediu cautela ao público em relação às “fake news” que envolvem seu nome. “Não existe isso, pelo amor de Deus,” disse a cantora, desmentindo a associação.

