Simone Mendes recusou convite para assumir lugar de Eliana: ‘Tudo no seu tempo’ No último domingo (23), Eliana se despediu do SBT com uma linda homenagem de todos da emissora. No entanto, o nome substituto para...

Alto contraste

A+

A-

Eliana e Simone Mendes (Foto Reprodução Internet)

No último domingo (23), Eliana se despediu do SBT com uma linda homenagem de todos da emissora. No entanto, o nome substituto para apresentar o programa, seria o da cantora Simone Mendes. A diretora Daniela Beyruti teria considerado em peso o noma da coleguinha, no netanto, a mãe de Henry e Zaya recusou o convite, e por meio das redes sociais, explicou o motivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Simone Mendes recusou convite para assumir lugar de Eliana: ‘Tudo no seu tempo’

• Sonia Abrão comenta futuro de Eliana na TV: “Estreia triunfal”

• Cantora interrompe show de São João e motivo surpreende: ‘Por causa de um peido’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.