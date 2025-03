Simone Mendes se diverte ao tentar ajudar o filho com matemática e recebe resposta inusitada Cantora compartilhou um momento descontraído com Henry, de 10 anos, e surpreendeu os seguidores com a sinceridade do filho. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Simone e filho (Foto Reprodução Redes Sociais)

Mesmo com a rotina agitada nos palcos, Simone Mendes sempre encontra tempo para estar com a família. Recentemente, a cantora mostrou um momento divertido ao lado do filho Henry, de 10 anos, enquanto tentava ajudá-lo com uma tarefa de matemática. O que era para ser apenas uma explicação acabou virando motivo de risadas, tanto para a artista quanto para os seguidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa divertida situação!

Leia Mais em Feed TV:

Suposta amante de Neymar, Any esclarece rumores sobre gravidez e sugere teste de DNA na TV

Mãe de Virginia Fonseca brinca sobre manutenção constante na mansão da filha

Otaviano Costa relembra o “empurrão” de Faustão que mudou sua carreira