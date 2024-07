Sonia Abrão: A apresentadora relembra seu primeiro beijo e revela grande decepção Sonia Abrão relembrou a sua experiência com o primeiro beijo durante uma conversa com Mara Maravilha em seu podcast no Youtube. Entretanto...

‌



A+

A-

Sonia Abrão (Foto: Youtube)

Sonia Abrão relembrou a sua experiência com o primeiro beijo durante uma conversa com Mara Maravilha em seu podcast no Youtube. Entretanto, a apresentadora do 'A Tarde é Sua' revelou que esse é um momento que prefere esquecer. Entenda o porquê!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Sonia Abrão relembra primeiro beijo e grande decepção: ‘Uma aposta’

• Zezé Di Camargo expõe relação com Luciano: ‘O sangue fala mais alto’

• Bianca Andrade explica ausência de Fred em aniversário do filho: ‘Ele pediu’