Sophia Abrahão comenta sobre o fenômeno gerado pela chegada de Virginia Fonseca no Sambódromo

Sophia Abrahão e Virginia Fonseca (Foto Redes Sociais)

Sophia Abrahão, de 33 anos, compartilhou em um vídeo no TikTok sua reação ao ver a chegada da influencer Virginia Fonseca no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A atriz revelou que ficou impressionada com a comoção e o frenesi gerados pela presença de Virginia, que parecia parar o ambiente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa situação impressionante!

