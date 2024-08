Sula Miranda pode ser a nova estrela de A Fazenda 16 A irmã de Gretchen é um dos nomes que estará no confinamento, segundo portal O conteúdo Sula Miranda pode estar no elenco de ‘A Fazenda... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/08/2024 - 16h42 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sula Miranda (Foto Reprodução Redes Sociais)

A irmã de Gretchen, Sula Miranda, está confirmada no elenco de A Fazenda 16, de acordo com informações do Central Reality, portal no X (antigo Twitter). A fonte revela que Sula, que havia recusado convites para integrar algumas edições anteriores, finalmente aceitou participar do confinamento do reality rural.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Sula Miranda pode estar no elenco de ‘A Fazenda 16’

• Carlinhos Maia dá detalhes sobre como será o tratamento de câncer do pai

• Lucas Guimarães desabafa sobre diagnóstico de câncer do sogro: ‘Ter fé’