Suposta amante de Neymar, Any esclarece rumores sobre gravidez e sugere teste de DNA na TV

Amante Neymar (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na tarde desta terça-feira (25), Any Awuada voltou a se pronunciar sobre sua polêmica gravidez, sem confirmar se Neymar Jr. é o pai do bebê. A modelo, recentemente exposta como suposta amante do jogador, deu mais detalhes sobre o tempo de gestação e esclareceu confusões geradas por seu primeiro ultrassom.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa!

