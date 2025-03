Suposta garota que fez ‘festinha’ com Neymar expõe engajamento e web detona: ‘Querendo fama’ Any Awuada agradeceu as visualizações depois de expor que viveu momentos íntimos com o jogador. O conteúdo Suposta garota que fez ‘... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h46 ) twitter

Any Awuada e Neymar (Foto: Instagram)

Após a polêmica envolvendo seu nome e o jogador Neymar Jr., a modelo Any Awuada publicou um desabafo nas redes sociais no último domingo (16/). Além de expor que ainda não contou “nem metade” do que aconteceu durante a festa com o atleta, ela mostrou que o assunto impulsionou seu perfil no Instagram. Awuada compartilhou um story revelando que alcançou 237 mil visualizações em seus stories e agradeceu o público com emojis de coração.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Any Awuada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

