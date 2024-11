Surpresa nas redes: Maya Massafera revela novo romance Maya Massafera surpreende ao falar sobre novo relacionamento, mas mantém sigilo O conteúdo Maya Massafera expõe romance com jogador... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h30 ) twitter

Maya Massafera (Foto Reprodução Instagram)

Neste domingo (20), a influenciadora Maya Massafera pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar nas redes sociais que está se relacionando com um jogador do Flamengo. Em um vídeo recente, ela revelou que está “saindo com um jogador de futebol” do elenco do Mengão, mas decidiu não divulgar a identidade do atleta.

