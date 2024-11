Tainá Muller relembra cenas de sexo no início da carreira: ‘Bem abusivo’ Tainá Muller relembra cenas de sexo no início da carreira: ‘Bem abusivo’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tainá Muller

Em participação no Mamilos Podcast, a atriz Tainá Müller, de 42 anos, falou abertamente sobre as cenas de sexo que marcou sua trajetória profissional no início da carreira. Questionada sobre a dinâmica do beijo técnico, a atriz explicou as nuances dessas gravações e refletiu sobre a evolução dos cuidados no ambiente audiovisual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a experiência de Tainá e as mudanças na indústria.

Leia Mais em Feed TV:

Saiba o motivo de Luísa Sonza ter abandonado as roupas sensuais

Dado Dolabella se pronuncia após Luana Piovani recordar agressão: ‘Vitima eterna’

Matheus Vargas surge revoltado e manda indireta para sertanejos: ‘Trazer originalidade’