Tatá Werneck e Rafa Vitti adotam cachorro sem pata: ‘Novo integrante’

Tatá Werneck e Rafa Vitti adotam cachorro sem pata

A família da apresentadora Tatá Werneck e do ator Rafa Vitti cresceu nesta quinta-feira (28). Através das redes sociais, Tatá anunciou a chegada de Leôncio, um cachorro sem a pata dianteira esquerda, que agora vive no lar do casal. O primeiro registro do animal em sua nova casa foi compartilhado com entusiasmo pela artista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa linda história de adoção!

