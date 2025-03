Ticiane Pinheiro se aventura na culinária e planeja assumir o fogão em viagem com as filhas Apresentadora de 48 anos inicia curso gastronômico e promete marmitas especiais para Cesar Tralli O conteúdo Ticiane Pinheiro se aventura... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h27 ) twitter

Ticiane Pinheiro (Foto Reprodução Redes Sociais)

Sempre disposta a encarar novos desafios, Ticiane Pinheiro decidiu se aprofundar no universo da gastronomia. Aos 48 anos, a apresentadora iniciou um curso de culinária na Escola Wilma Kovesi na última segunda-feira (10), com o objetivo de elevar seus conhecimentos além do básico. A iniciativa tem uma motivação especial: em julho, ela embarca para uma viagem com as filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de cinco, e pretende assumir a cozinha durante a estadia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa nova aventura culinária de Ticiane!

