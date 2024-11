Tom Cavalcante recorda amizade com Maguila e expõe desejo não realizado Tom Cavalcante recorda amizade com Maguila e expõe desejo não realizado Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h29 ) twitter

Tom Cavalcante e Maguila

Tom Cavalcante carrega o desejo que não poderá mais ser realizado: reencontrar Maguila, que faleceu aos 66 anos. As memórias, porém, seguem vivas e reconfortantes, marcadas pela parceria e por uma longa amizade. É com carinho que o apresentador de Acerte ou Caia, da Record, recorda seu amigo. “Um ícone da história desse país, me tornei um fã”, afirma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre essa emocionante lembrança!

