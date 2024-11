Tragédia abala os planos de reunião do One Direction Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, faleceu na última quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 19/10/2024 - 10h09 ) twitter

One Direction e Liam Payne juntos (Foto: Divulgação)

Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, faleceu na última quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina. Ainda não há confirmação se a queda foi acidental ou intencional, e a investigação está em andamento. O cantor havia retomado o contato com seus ex-companheiros de banda, o que gerou especulações sobre uma possível reunião do grupo.

