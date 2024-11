Tragédia em Buenos Aires: Liam Payne e seu último encontro com fãs Cantor faleceu nesta quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel. O conteúdo Encontro de Liam Payne com fãs antes da... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h10 ) twitter

Liam Payne (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na quarta-feira (16), em Buenos Aires, o cantor Liam Payne, de 31 anos, faleceu após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado, o Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, uma área muito frequentada por turistas.

