Tragédia em Buenos Aires: Liam Payne e suas últimas mensagens Cantor faleceu aos 31 anos de vida. O conteúdo Liam Payne tentou conversar com amiga horas antes de morrer aparece primeiro em Feed... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/10/2024 - 10h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Liam Payne (Foto Reprodução Redes Sociais)

O cantor britânico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu aos 31 anos na Argentina. Ele foi um dos cinco membros do icônico grupo de música pop, que se formou em 2010 durante o reality show “The X Factor”, quando os jurados sugeriram que competissem como uma banda em vez de individualmente. Assim nasceu o One Direction, que rapidamente se tornou um fenômeno mundial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Liam Payne tentou conversar com amiga horas antes de morrer

• Autoridades confirmam presença de duas mulheres em quarto com Liam Payne

• Ferrugem revela ter elevado nível de ciúmes após esposa ficar ruiva



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.